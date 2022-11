Filmpräsentation: Der Blonser Engel

Die Präsentation findet am Montag, den 14. November um 19 Uhr im Wolfhaus-Dachboden, statt.

Albert Dünser erlebte im Jahr 1954 als 20-jähriger Bursche die tragischen Stunden der beiden todbringender Lawinen in Blons. Trotz seines Schmerzes über den Verlust seiner gesamten Familie half er unermüdlich anderen Menschen in Not, warnte und bewegte viele Menschen dazu, sichere Orte aufzusuchen und rettete so ihr Leben. Dazu schaffte er mit einem Freund den gefährlichen Weg ins Tal und setzte so die Rettungskolonne in Gang. Seit jenen Tagen nannte man ihn den „Blonser Engel“. Erst kurz vor seinem Tod konnte er über diese Stunden reden.