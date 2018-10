FilmKunst - Why Are We Creative

Why Are We Creative

Hermann Vaske hat in mehr als 100 Gesprächen mit Nobelpreisträgern, Künstlern, Filmemachern und Musikern die Frage ergründet - warum wir kreativ sind. Why Are We Creative?

Was haben die kreativen Köpfe des 20. und 21. Jahrhunderts gemeinsam? Gibt es eine Antwort auf die Frage, warum wir kreativ sind? Seit 30 Jahren stellt Hermann Vaske Prominenten aus allen Bereichen die immer gleiche Frage: “Why are you creative?” Aus diesem Projekt ist nun der Film geworden, der zwar dokumentarischen Charakter hat, aber im Grunde selbst auch wieder ein Kunstprojekt ist.

Wer in 82 Minuten möglichst viele Stars sehen möchte, ist hier genau richtig. Einige von ihnen werden im Gedächtnis bleiben, Stephen Hawking vielleicht oder Yoko Ono, David Bowie, Peter Ustinov. Zwischendurch gibt es zur Auflockerung animierte Clips, lauter kleine Kunstwerke und oft sehr witzig, so wie der gesamte Film durchaus gelungen Humor und Ernsthaftigkeit verbindet. Der ästhetische Anspruch ist zudem unverkennbar.

Der Film “Why Are We Creative” zeigt die Marktgemeinde Lauterach, Kultur in Zusammenarbeit mit den Hans Bach Lichtspielen.

Mittwoch, 7. November 2018, 19.30 Uhr

Alte Seifenfabrik Lauterach, Bahnhofstraße 3