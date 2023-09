Filmfestspiele Venedig: Feministinnen protestierten barbusig

Eine Gruppe italienischer Feministinnen hat am Montagabend nahe des Palazzo del Cinema am Lido von Venedig demonstriert.

Strafverfahren gegen drei Regisseure

Viel Applaus für Woody Allen

Im Kinosaal bekam "Coup de chance" indes viel Applaus. In der Komödie hat sich Allen einmal mehr eine dialoglastige Beziehungsgeschichte vorgenommen. Vieles, was man aus den Werken des 87-Jährigen kennt, kommt noch einmal vor: neurotische Charaktere aus dem Künstlermilieu, ironischer Humor und Jazz-Musik. "Coup de Chance" spielt in Paris. Fanny (Lou de Laâge) und Jean (Melvil Poupaud) führen auf den ersten Blick eine tolle Ehe. Doch dann trifft Fanny zufällig ihren Schulfreund Alain (Niels Schneider) wieder, und die Dinge werden kompliziert.

Aus Liebe zum europäischen Kino

Im Film wird Französisch gesprochen. Es sei "sehr einfach" gewesen, auf Französisch zu arbeiten, sagte der Altmeister. "Ich konnte anhand der Körpersprache und der Emotionen der Schauspieler verstehen, wann sie realistisch waren und wann nicht." Allen sagte in Venedig, seine Entscheidung, in Frankreich und auf Französisch zu drehen, sei aus seiner lebenslangen Liebe zum europäischen Kino entstanden: "Als ich jünger war, waren die Filme, die uns am meisten beeindruckten, als wir alle anfingen, Filmemacher zu werden, das europäische Kino, all die französischen Filme, italienischen Filme, schwedischen Filme. Wir wollten alle Filme wie die Europäer machen."

Suche nach "Verrücktem" zur Finanzierung

In seiner Heimatstadt New York würde er gerne noch einmal drehen - wenn sich ein "Verrückter" zur Finanzierung des Drehs findet. Er habe bereits eine "großartige Idee", antwortete Allen auf die Frage, ob er noch einmal einen Film in der Metropole umsetzen würde. "Wenn jemand aus dem Schatten tritt und sagt, wir finanzieren deinen Film in New York und wenn diese Leute all meine schrecklichen Vorschriften befolgen - sie können das Drehbuch nicht lesen, sie dürfen nicht wissen, wer drin ist, sie geben mir einfach das Geld und gehen - wenn jemand verrückt genug ist, dem zuzustimmen, werde ich einen Film in New York drehen", sagte Allen.