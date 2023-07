Film ab zum Klappstuhl-Kino

Am kommenden Samstag findet die erste Aufführung des Klauser Klappstuhl-Kino in diesem Jahr statt

Am kommenden Samstag findet die erste Aufführung des Klauser Klappstuhl-Kino in diesem Jahr statt ©Michael Mäser

Im Juli und August werden an vier Filmabenden drei Erwachsenenfilme, sowie ein Kinderfilm beim Klauser Pavillon gezeigt.

Klaus. Nach den Erfolgen der Vorjahre geht das Klauser Klappstuhl-Kino in diesem Sommer bereits in die dritte Runde und in den vergangenen Wochen wurde nun in einer Onlineabstimmung das Programm fixiert.

Kinoprogramm konnte fixiert werden

Der Kinderfilm wurde bereits im Vorfeld fixiert und so wird „Der König der Löwen, Produktion 2019“ ausgestrahlt. Das weitere Programm wurde nun via Onlineabstimmung aufgestellt und so kommt am kommenden Samstag, 22. Juli „Forrest Gump“ mit Tom Hanks zur Aufführung. Einlass beim Pavillon in Klaus ist um 21 Uhr – Filmstart dann rund dreißig Minuten später. Der Eintritt ist wie an jedem Filmabend frei, die Besucher müssen allerdings Klappstuhl, sowie Essen und Trinken mitbringen.

Kinoerlebnisse bei jeder Witterung