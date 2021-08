Film ab: Filme unter Sternen startet

In den nächsten Wochen wird wieder großes Kino auf der Leinwand am Rankweiler Marktplatz gezeigt: vom 11. bis 27. August können sich ab 21 Uhr Filmliebhaber:innen auf ein erstklassiges Open-Air Kino „unter Sternen“ freuen.

Seit über 20 Jahren ist das das Open-Air-Kino in Rankweil Fixpunkt im Rankweiler Sommer. In Kooperation mit dem Alten Kino wird auch heuer wieder eine abwechslungsreiche Filmreihe für Jung und Alt organisiert. Auch für das leibliche Wohl ist am Marktplatz gesorgt.