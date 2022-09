Figurentheater mit Esel, Hund, Katze und Hahn

Bludenz. Mit dem bekannten Märchen der Brüder Grimm zeigt das Figurentheater Il Segreto di Pulcinella die Geschichte der musikalischen vier Tiere am Freitag, 23. September, in der Remise Bludenz.

Denn: „Etwas Besseres als den Tod findest du überall“, meint der Esel. Und was die vier Freunde unterwegs alles erleben, hätten sie nie für möglich gehalten. Doch am Ende ist ihr Ziel näher als gedacht. Mit dem Figurentheater für Kinder ab 4 Jahren – unter der Regie von Christoph Bochdansky – spielen, zeichnen und musizieren Saskia Vallazza und Sabine Hennig am Freitag, 23. September um 15 Uhr in der Remise Bludenz.