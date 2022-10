Fidler: "Wir wissen nicht, wie der Winter wird"

Armin Fidler, Gesundheitsexperte und Covid-19-Berater berichtet von den aktuellen Gesprächen der Expertenkommission.

Die aktuellen Corona-Maßnahmen sollen aufrecht bleiben. "Tatsächlich ist es so, dass man in den Abwasser-Indikatoren sehen, dass die Viruslast im Wasser abnimmt", erklärt Fidler. Relativ viele Menschen seien noch auf der Normalstation. Man wisse nicht, wie es im Winter sein wird. "Wir haben nicht mehr die Test-Frequenz und eine sehr hohe Dunkelziffer", so Fidler.