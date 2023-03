FH Vorarlberg präsentierte ihr Angebot

Im Rahmen von „FHV offen“ informierten sich zukünftige Studierende.

Dornbirn. Mit den vier Fachbereichen Wirtschaft, Technik, Gestaltung und Soziales & Gesundheit sowie insgesamt 25 verschiedenen Studienangeboten ist die FH Vorarlberg breit aufgestellt. Am Freitag öffnete sie ihre Türen für zukünftige Studierende und gewährte ihnen Einblicke in den Studienalltag. Dabei konnten sich alle Interessierten über die angebotenen Studienrichtungen und die Studienmodelle von Vollzeit über berufsbegleitend bis zu dual informieren. Viele derzeit Studierende waren vor Ort, gaben praktische Tipps und präsentierten ihre Studienprojekte. Von der Honig-Abfüllmaschine bis zum Pflegeroboter gab es einiges zu sehen. Auch die Studiengangsleiter informierten über Studieninhalte und beantworteten persönliche Fragen. Daneben wurde ein buntes Programm an Vorträgen, Workshops, Probevorlesungen und Mitmach-Stationen angeboten.

„Die FH Vorarlberg ist nicht nur in der Region, sondern auch stark mit ihr verknüpft. Studierende können schon während des Studiums gute Kontakte in die Wirtschaft knüpfen und sich persönliche Netzwerke aufbauen“, so PR- & Kommunikationsmanagerin Alexandra Dittrich über die Vorzüge eines Studiums an der FH Vorarlberg. Neben ihrer regionalen Verankerung ermöglicht die FHV ihren Studierenden auch weltweite Auslandserfahrung – vom Kurzprogramm bis zum vollständigen Auslandssemester. Als Europäische Universität RUN-EU verfügt sie über ein Netzwerk mit mehr als 100 Partnerschulen auf der ganzen Welt.