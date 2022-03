FFP2 oder 3G: Was Ländle-Unternehmern lieber wäre

Laut Verordnungsentwurf können Betreiber selbst entscheiden, ob sie einen 3G-Nachweis oder eine Maske verlangen. VOL.AT hat sich umgehört.

Österreich wartet momentan noch auf die neuen Regeln. Laut einem Verordnungsentwurf könnten sich Handelsbetriebe, Dienstleister oder auch Gastronomen zwischen einer Maskenpflicht und einer 3G-Pflicht entscheiden. VOL.AT hat sich in Dornbirner Betrieben umgehört, was die Betreiber vorziehen würden.

Maskenpflicht "viel einfacher"

Gertraud Gächter vom "'s Fachl in Dornbirn" fällt die Wahl nicht schwer. "Also für uns im Handel ist es natürlich viel einfacher, die Maskenpflicht", meint die Fachlmeisterin gegenüber VOL.AT. Die 3G-Regel bei allen Kunden zu kontrollieren, sei hingegen nicht so angenehm. "Ich bin froh, dass wir wählen dürfen und dass nicht unbedingt die 3G-Kontrolle kommt", verdeutlicht sie daher im VOL.AT-Gespräch.