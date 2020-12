FFP2-Maske am Skilift Pflicht

Die neue Corona-Verordnung zeigt, dass am Skilift nun doch eine FFP2-Maske getragen werden muss.

Am Mittwoch können die Skigebiete im Land unter strengen Sicherheitsvorschriften wieder öffnen. Eine davon ist das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske am Skilift - sowohl in den Gondeln als auch auf offenen Sesselliften - wie der ORF am Dienstagmorgen berichtet.