LH Wallner bestätigt: Vorarlberg sperrt Skilifte auf

Landeshauptmann Markus Wallner hat am Freitagabend bei "Vorarlberg Live" bestätigt, dass das Land Vorarlberg eine Öffnung der Skilifte trotz Lockdown erlauben wir.

Die Skilifte werden in Vorarlberg wie geplant am 24. Dezember öffnen. Eine Verordnung mit entsprechenden Sicherheitsvorschriften arbeitet das Land bereits aus. Ohne Maskentragen werde es aber nicht gehen, so der Landeshauptmann.

Die Sicht des Liftbetreibers

Wie etwa Eltern mit ihren Kindern unter Einhaltung der Vorschriften mit den verschiedenen Liften transportiert werden können, ohne dass diese die Aufsichtspflicht verletzen müssten, stellt sich in der Praxis als Problem dar. Man sei jedenfalls vorbereitet, und die angekündigte Verordnung werde weitere Fragen klären, so Marko.

Mit FFP2-Maske auf den Berg

Die Bergaufstiegshilfen, also Seilbahnen und Lifte können - entgegen zuletzt anderslautender Befürchtungen von Touristikern - doch ab Weihnachten aufsperren. Die Entscheidung liegt bei den Ländern, die vom Bund Mindestvorgaben für die Öffnung bekommen, während das Land ansonsten in einen neuen Lockdown versetzt wird. Auch Langlaufloipen bleiben offen und Eislaufen erlaubt.

Vorgaben des Bundes fürs Aufsperren von Gondeln und Co sind Abstandsregeln beim Anstellen und für den Transport innerhalb der Gondeln. Dazu sind FFP2-Masken für die Ski- und Snowboardfahrer bei den Liften obligatorisch. Nähere Bestimmungen können die Länder treffen, so Kogler. "Die Situation ist nicht überall eins zu eins gleich", sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitagabend. Auf Basis der mit den Landeshauptleuten besprochenen Pläne können die Aufstiegshilfen jedenfalls öffnen, so der Politiker.