FFC Vorderland traf zweimal, aber einmal ins eigene Tor

Knappe 1:2-Heimniederlage der Summer-Truppe gegen Titelaspirant Landhaus/Austria Wien

Vor dem wichtigsten Auswärtsspiel in sieben Tagen beim Schlusslicht Südburgenland erlitt FFC Vorderland zuhause gegen Titelaspirant Landhaus/Austria Wien eine knappe 1:2-Niederlage. Für die Schützlinge um Trainer Bernhard Summer war es schon die fünfte Niederlage in Folge. Nur zwei Minuten kam im Röthner Sportplatz Hoffnung auf, als Mittelfeldregisseurin Jasmine Kirchmann nach einer Standardsituation aus kurzer Distanz aus dem Nichts traf und für Vorderland das 1:1-gelang (49.). Allerdings bugsierte ihre Mitspielerin Veronika Vonbrül nach einem Eckball von Landhaus den Ball unglücklich ins eigene Tor (51.). Spielerisch und läuferisch waren die Wienerinnen vor allem in den ersten 45 Minuten überlegen. Doch Vorderland verabsäumte es aus zwei guten Kontern durch die eingewechselte Nazareth Gutierrez und Veronika Vonbrül zum zweiten Mal den Rückstand wettzumachen. „Durch zwei Standards gegen einen Titelfavoriten zuhause zu verlieren ist sehr bitter. Ein Remis wäre durchaus möglich gewesen. Wir machen vieles richtig, aber belohnen uns nicht“, analysierte Vorderland-Coach Bernhard Summer. Für Vorderland folgen nun die Wochen der Wahrheit: Gegen Schlusslicht Südburgenland (a), Altenmarkt (h) und Innsbruck (a) sind sechs Punkte die Zielvorgabe von Summer.