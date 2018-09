FFC Vorderland steckt schon mitten im Abstiegskampf

Ernüchterung und große Enttäuschung im Lager von Frauen Bundesligist FFC Vorderland nach der bitteren 1:3-Heimniederlage gegen den zwölffachen Bundesligameister Neulengbach.

Schon zum Saisonstart nach nur vier Spieltagen steckt das Team um Trainer Bernhard Summer mitten im Abstiegskampf, als Vorletzter in der Tabelle. „Wir bekommen einfach die Gegentore viel zu billig und in der Offensive hat meine Mannschaft weiter ihre großen Schwierigkeiten. Es wird schwer mit solchen Problemen in der höchsten Frauen Spielklasse Österreichs Spiele zu gewinnen“, so Bernhard Summer. Vor allem blieben die beiden venezuelanischen Neuzugänge Cinthia Zarabia und Nazareth Gutierrez bisher weit hinter ihren Erwartungen. Vorderland fehlt eine Torjägerin. Dabei begann es für Verena Müller und Co. nach Wunsch. Nach fünf Minuten nützte Stürmerin Jacqueline Vonbrül eine Unachtsamkeit der Niederösterreicherinnen. Doch noch vor dem Pausenpfiff drehte Neulengbach mit zwei Toren in drei Minuten die Partie zu ihren Gunsten. Trotz zahlreichen Möglichkeiten kassierte Vorderland in der Schlussphase noch Gegentreffer Nummer drei. In Kleinmünchen in Linz im Sechspunktespiel müssen nun dringend Punkte her.