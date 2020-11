FFC Vorderland kann gegen ein Topklub nicht Punkten

Die Elf von Trainer Leandro Simonelli verlor gegen Sturm Graz mit 0:4

Eines vorweg: Das Endergebnis täuscht: FFC Vorderland war nicht um vier Gegentore schlechter. Im Gegenteil: Schon in der starken Anfangsphase vergaben US-Spielerin Emma Kelsey Starr (2.) und Kapitänin Verena Müller (8.) zwei Hundertprozentige. Beide Vorderland Spielerinnen hätten den Hausherrn in Front bringen müssen und sogar eine komfortable Zweitore-Führung müsste auf der Habenseite stehen. Sturm Graz bewies Effizienz und traf viermal aus dem Nichts, profitierte von den Eigenfehlern von Vorderland. Eileen Campbell fand beim 0:1-Rückstand einen dritten Hochkaräter vor aber konnte kein Kapital daraus schlagen. In der ersten Hälfte herrschte verkehrte Fußballwelt in Röthis: Nicht Favorit Sturm Graz, sondern Verena Müller und Co. waren die spielerisch bessere Elf. Bleibt unter dem Strich: Wieder gegen einen Topklub von Österreich gut gespielt aber keine Punkte und Tore. „Schade, wir hätten gegen Sturm Graz Punkten müssen, aber die Chancenauswertung kostet uns erneut eine Überraschung. Drei Topchancen nicht verwerten, ist gegen einen Topklub Gift“, sagt FFC Vorderland Trainer Leandro Simonelli.