FFC Vorderland kann doch noch gewinnen

Kräftiges Lebenszeichen von Frauen Bundesligaklub FFC Vorderland.

Nach fünf Niederlagen in Serie schoss sich die Truppe von Trainer Bernhard Summer – feierte vor zwei Tagen seinen 51. Geburtstag – im Auswärtsspiel beim noch punktelosen Schlusslicht Südburgenland mit 5:1 regelrecht den Frust von der Seele. Für Verena Müller und Co. ein ganz wichtiger Erfolg für den Rest der Saison. Gegen die Schießbude der Bundesliga – kassierten schon 34 Gegentreffer – feierte Vorderland ein Schützenfest und tankte für die beiden ausstehenden Herbstspiele gegen Altenmarkt (h) und Innsbruck (a) noch Selbstvertrauen. Je ein Doppelpack von der venezuelanischen Nationalspielerin Nairelis Nazareth Gutierrez und Kapitänin Verena Müller und einem Tor von Veronika Vonbrül sorgten auf einem katastrophalen Platz in Mischendorf für ganz klare Verhältnisse. Zudem traf Vorderland durch die zweifache Torschützinnen Gutierrez und Müller noch dreimal auf Aluminium. „Mit dem 5:1 ist Südburgenland noch gut bedient. Die Erleichterung über den klaren Erfolg ist riesengroß bei mir und der gesamten Mannschaft. Wir waren in allen Belangen überlegen, das macht große Hoffnung auf eine positive Endphase im Herbst“, freute sich Vorderland Coach Bernhard Summer über die großartige Vorstellung im weitest entfernten Auswärtsspiel der Saison.