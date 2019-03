FFC Vorderland hofft auf positiven Rückrundenstart

Ohne die Venezuelanerin Yaribeth Ulacio (25) und Jacqueline Vonbrül (19), dafür mit der isländischen Nationalspielerin und Debütantin Andrea Palsdottir (20) gastiert FFC Vorderland im ersten Meisterschaftsspiel 2019 beim Tabellennachbarn Bergheim.

„Ein Punkt ist das Ziel, wenn es mehr wird umso schöner“, so Vorderland-Coach Bernhard Summer (51). Speziell von Palsdottir erwartet man sich im Lager von Vorderland als neue Spielmacherin mehr Durchschlagskraft in der Offensive. 40 (!) Spiele in Folge bestritt Yaribeth Ulacio für die Summer-Truppe in den letzten zwei Jahren. Zum ersten Mal fehlt die Innenverteidigerin in einem Meisterschaftsspiel, sie wird erst nächste Woche zurück aus Venezuela erwartet. Dafür soll Landsmännin Nazareth Gutierrez (23) rechtzeitig vor dem Frühjahrsauftakt noch kommen. Marco Pamminger wird ab der kommenden Saison neuer Trainer bei FFC Vorderland.