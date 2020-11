FFC Vorderland gegen Sturm Graz in der Außenseiterrolle

Schwere Aufgabe für die Ladies von Trainer Leandro Simonelli gegen den Tabellenzweiten aus der Steiermark

Nach dem 1:0-Auswärtssieg in Altenmarkt wollen die Frauen von Bundesligist FFC Vorderland im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SK Sturm Graz nachlegen. „Wir dürfen keine Möglichkeiten des Gegners zulassen und unsere Chancen zu hundert Prozent nützen. Es braucht aber eine Topleistung der Mannschaft um mindestens einen Punkt ins Trockene zu bringen. Wenn alles optimal läuft ist eine Überraschung sogar drin“, gibt sich FFC Vorderland Coach Leandro Simonelli optimistisch. Vorsicht vor dem torgefährlichen Angriffsduo der Grazerinnen mit Nina Predanic (6 Tore) und Nationalspielerin Katja Wienerroither (6 Tore). In den bisherigen fünf Duellen gegen Sturm Graz gab es fünf Niederlagen mit einem Torverhältnis von 1:18. Ankick in Röthis am Sonntag um 13 Uhr.