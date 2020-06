FFC Vorderland fahndet nach Neuzugängen

Da nun die ersten Abgänge zur kommenden Saison feststehen, muss der FFC Vorderland schauen, wie er den Kader auch für die neue Saison bestmöglich aufrüsten kann - trotz der Coronakrise Neuzugänge verpflichten, ist daher notwendig.

“Natürlich beschäftigen auch wir uns mit neuen Spielerinnen. Wir wissen

das wir 4 Abgänge zu verzeichnen haben. Wir sind mit dem aktuellen Kader sehr glücklich, dennoch wollen wir schauen, was für uns an Neuzugängen möglich ist”, so der Vorderländer Sportchef Tobias Thies.