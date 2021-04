FFC Vorderland braucht in Horn ein Erfolgserlebnis

Lisa Maria Metzler und Co. wollen Trainerin Jessica Thies den ersten Sieg schenken

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SV Horn vs FFC Vorderland

Exakt fünfzig Prozent der zehn Klubs in der Frauen Bundesliga sind noch immer in Abstiegsgefahr. Auf Schlusslicht Südburgenland (7), Altenmarkt/Triesting (7), Wacker Innsbruck (9), Vorderland (11) und Horn (11) warten in der Endphase der Meisterschaft 2020/2021 noch fünf Endspiele.