Feuriges Flamenco Festival begeisterte das Publikum

Hochkarätige Flamenco-Künstler begeisterten das Publikum im Palast am Wochenende.

Beim Recital bevorzugen die Künstler einen intimen Rahmen, eine Kostprobe gaben am ersten Abend Juan Cárdenas und Valle Monje mit Gitarre und Gesang im Vereinsheim Jaleo. Beim Tablao wird der Flamenco in seiner traditionellen Form dargeboten. Das absolute Highlight fand in den Räumen des Emser Palasts statt, die Künstler inszenierten ein Wandelkonzert und nutzten dabei die von Katharina Bierreth ausgestellten Skulpturen als kunstvollen Hintergrund. Beatriz Morales führte außerdem an den Festivaltagen Workshops durch, die Künstler, wie Agujetas Chico, Juan Mateos, Juan Cardenas, Valle Monje um. waren aus Deutschland und Spanien angereist, und bereicherten ein Wochenende lang das kulturelle Leben der Stadt.