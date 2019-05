Feuriger Sommer am Kirchplatz

Auch in diesem Jahr begeistert die Sommer.Lust mit einem tollen Programm.

Lustenau. Erst kürzlich stellten die Verantwortlichen in Lustenau das Programm für die diesjährige Veranstaltungsreihe Sommer.Lust am Platz vor – und dabei kommen auch in diesem Jahr alle Musikfreunde auf ihre Kosten – von Rock bis Funk, von Swing bis Countriy ist für alle etwas dabei.

Sommerstimmung im Zentrum

An zehn Freitagen sorgen am Kirchplatz ab dem 28. Juni wieder großartige Live-Bands aus den verschiedensten Musikrichtungen für Sommerstimmung im Zentrum von Lustenau. Alle Konzerte finden dabei wieder bei freiem Eintritt statt und die Gastronomie am Platz sorgt auch für das leibliche Wohl.

Amadeus Gewinner am Kirchplatz