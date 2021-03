Feuerwerkskörper vor Wohnblock angezündet

Unbekannte Vandalen haben innerhalb einer Woche zweimal einen Wohnblock in Dornbirn beschädigt.

In der Nacht auf Dienstag wurden vor dem Haus in der Vorderen Achmühlerstraße fünf Feuerwerkskörper gezündet, die mit Klebeband an Dosen mit brennbarer Flüssigkeit befestigt worden waren. Zuvor war bereits in der Nacht auf Mittwoch der Vorwoche an vier verschiedenen Stellen versucht worden, die Haustüre anzuzünden, berichtete die Polizei.