Feuerwerk: Feiern Sie Silvester wie jedes Jahr?

Covid-19 und Klimaschutz: Nur zwei Gründe, warum Menschen in diesem Jahr auf ein Feuerwerk verzichten wollen. Sie auch? Jetzt bei unserer großen "Blitz-Umfrage" mitmache.

Silvester wird dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie zwar etwas anders werden, aber wie Landesrat Christian Gantner gegenüber VOL.AT sagte, soll es "kein generelles Feuerwerksverbot" in Vorarlberg geben. Ob ein Feuerwerk erlaubt ist oder nicht liegt aktuell in der Entscheidungshoheit der Gemeinden. Doch wie denken Sie darüber? Werden Sie auch in diesem Jahr - trotz Covid-19 und Belastung für die Umwelt - wieder Raketen in den Vorarlberger Himmel schießen?