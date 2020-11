Covid-19: "Kein generelles Feuerwerk-Verbot geplant"

Dieses Jahr wird es wohl kein "gewöhnliches" Silvester geben. Landesrat Christian Gantner sowie Vertreter des Lech Zürs-Tourismus und Lustenau Marketings über die aktuellen Silvester-Maßnahmen.

"Infektionslage beobachten"

"Wenn jemand alleine Raketen schießen möchte, wird wohl kaum jemand etwas sagen. Abgesehen davon gibt es in einigen Gemeinden generell ein Feuerwerk-Verbot. Klangfeuerwerke wiederum liegen hauptsächlich bei den Veranstaltungsbehörden bzw. bei den Gemeinden", so LR Gantner. "Dass große Menschenansammlungen dieses Jahr aber nicht sehr schlau sind, sollte wohl jedem klar sein."

Ob Veranstaltungen in irgendeiner Form stattfinden, könne noch nicht gesagt werden. "Das liegt dann an der Infektionslage in Vorarlberg", so der Landesrat abschließend. Zu entscheiden hat das nach derzeitigem Stand aber jede Gemeinde selbst.