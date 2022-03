„Feuerwehrler zu sein, ist eine Berufung“

Bei der Feuerwehr Lustenau steht nach zwölf Jahren ein Führungswechsel an.

„Wir haben in den vergangenen Jahren viel Positives bewirkt“, sagt Dietmar Hollenstein. Gemeinsam mit Florian Kremmel hat er die Feuerwehr neu aufgestellt. So haben sie Spezialausbildungen für die Einsatzkräfte eingeführt. „Das ist für die Mannschaft von Vorteil“, so Florian Kremmel. Durch die steigenden Einsatzzahlen verursacht durch Hochwasser, zunehmende Verkehrsunfälle und einer größeren Einwohnerzahl, haben sie die Einsätze aufgeteilt. „Wir haben nicht bei jeder Ausrückung die gesamte Mannschaft alarmiert“, erklärt Hollenstein. Lediglich ein Drittel wird angepiepst. Beim nächsten Einsatz das andere Drittel. „So durften auch Zugskommandanten leiten“, sagt Hollenstein. Jeden Monat verzeichnen sie zwischen zwölf bis 15 Ausrückungen.

Die zwei Männer übergeben am Höhepunkt ihrer ehrenamtlichen Karriere die Verantwortung an jüngere Kameraden. Es ist Zeit, die Feuerwehr in ihrer ganzen Stärke an eine neue Generation zu übergeben. „Die Jungen sollen die Möglichkeit haben, etwas bewirken zu können“, so Kremmel. So wie sie es damals auch durften. Im Mai wird der neue Feuerwehrkommandant gewählt, der dann seinen Stellvertreter bestellt. Dietmar Hollenstein und Florian Kremmel geben nun gerne die Verantwortung ab. „Es waren sehr schöne, aber auch zeitintensive Jahre, die ohne den Rückhalt und das Verständnis unserer Familien nicht funktioniert hätten“, so Kremmel. Denn, sobald der Pager piepst, waren sie weg. Nun freuen sich Hollenstein und Kremmel schon auf die bevorstehende Zeit, in der für sie und ihre Familien etwas mehr Ruhe einkehren wird. bvs