Feuerwehrjugend Koblach – Friedenslicht 2020

Das Friedenslicht wird am 24. Dezember 2020 von der Feuerwehrjugend zur Abholung bereitgestellt.

Das diesjährige Friedenslicht wird auf Grund der Covid-19 Pandemie in den äußeren Parzellen Koblachs nicht verteilt. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, das Friedenslicht am 24. Dezember 2020 zwischen 09.00 und 15.00 Uhr im Feuerwehrhaus, beim Spielplatz neben der Rochuskapelle Neuburg sowie beim „Pumpahüsle“ in den Straßenhäusern abzuholen. Es wird darum gebeten, selbst eine Laterne mitzubringen und das Licht unter Einhaltung der aktuell geltenden Schutzmaßnahmen entgegenzunehmen. Für genauere Informationen steht Jugendleiter Christian Huber unter T 0664 4550986 gerne zur Verfügung.