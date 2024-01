Feuerwehrhaus Dalaas

Dalaas, Jänner 1954. Vortrag und Gespräch zur Erinnerung an das Lawinenunglück beim Bahnhof Dalaas vor 70 Jahren.

Am 12. Jänner 1954 wurde der Bahnhof Dalaas bei einem Lawinenunglück zerstört, als sich kurz nach Mitternacht gewaltige Schneemassen unterhalb der Allhöhe lösten. Die Muttentobellawine traf einen eingeschlossenen Personenzug, dessen Insassen mit dem Schrecken davonkamen. Im Bahnhofgebäude wurden jedoch zehn Menschen getötet, darunter der überregional bekannte Fachmann für Naturereignisse, Bahnmeister Wilhelm Purtscher. Der Bahnhof wurde bei dem Ereignis vollständig zerstört und musste in der Folge neu gebaut werden. Der Rettungseinsatz begann noch in der Nacht und dauerte lange an.