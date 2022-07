Feuerwehreinsatz in Lauterach: Hecke in Vollbrand

In Lauterach ist am Samstagvormittag eine Hecke in Vollbrand geraten. Auslöser war ein Rasenmäh-Traktor.

Am Samstagvormittag in Lauterach hat ein Rasenmäh-Traktor für einen Heckenbrand in Lauterach gesorgt. Der Besitzer des Geräts mähte am Bahndamm in Lauterach, wobei der Traktor abrutschte und in der Hecke eines Privathauses landete.

Aufgrund des heißen Auspuffs fing die Hecke Feuer und geriet in Vollbrand. Dank der Ortsfeuerwehr Lauterach konnte der Brand rasch vollständig gelöscht werden. Schaden am Haus entstanden nicht, lediglich ein im Garten aufgestellter Pool ging kaputtt.