Feuerwehreinsatz an Mittelschule

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag wegen einer Rauchentwicklung an der Mittelschule Kirchdorf in Lustenau alarmiert.

Am Donnerstag gegen 14.50 Uhr kam es in der Mittelschule Kirchdorf in Lustenau zu einem Brand in den Toilettenanlagen im 1. Obergeschoss.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich bereits alle Schüler und Lehrpersonen vor dem Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und war mit sieben Fahrzeugen und 50 Mann im Einsatz.

Sammelstelle beim Eurospar

Update: Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es wurden keine Kinder oder Lehrpersonen verletzt!

Wichtige Info: Die Polizei hat beim Eurospar (Kapellenstraße 1, 6890 Lustenau) eine Sammelstelle eingerichtet. Die Eltern können ihre Kinder dort abholen.

self all Open preferences.

Brand in Schultoilette:

self all Open preferences.