Feuerwehr Zwischenwasser ehrt verdiente Mitglieder

Rückblick auf ereignisreiches Jahr 2018

Zwischenwasser. Einen neuen Ehrenkommandanten bekommt eine Feuerwehr nicht jeden Tag, in Zwischenwasser ist das seit kurzem Josef Schnetzer, der für seine jahrelange Tätigkeit den Ehrentitel verliehen bekam. Seit 50 Jahren im Dienst der Wehr steht Engelbert Rietzler, der dafür die Feuerwehrmedaille in Gold von Bezirksfeuerwehrinspektor Manfred Morscher überreicht bekam. Wilhelm Bickel wurde mit dem Verdienstkreuz in Bronze ausgezeichnet, Bickel ist seit 27 Jahren als Dienstgras tätig. Ebenfalls ausgezeichnet mit Geschenken wurden die fleißgien Nachwuchsfeuerwehrleute. Jeder erhielt einen Feuerwehrrucksack versehen mit seinem Namen. Drei Nachwuchsmitglieder wurden in den aktiven Stand übernommen.