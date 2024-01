Feuerwehr startet mit Jahreshauptversammlung ins neue Jahr

Traditionell zum Start ins neue Jahr lud die Ortsfeuerwehr Altach zur Generalversammlung in den Schulungssaal des Einsatzzentrums.

Dabei blickten die Altacher Florianijünger auf ein einsatzreiches und zeitintensives Jahr zurück. Die rund 80 aktiven Feuerwehrmänner und Frauen der Feuerwehr rückten im Vorjahr zu 13 Brandeinsätzen, 53 technischen Einsätzen und 12 nachbarlichen Hilfseinsätzen aus. Dazu wurde auch viel Zeit in Aus- und Weiterbildung sowie Fuhrparkpflege und Verwaltung investiert. So ergibt sich für 2023 ein gesamt geleisteter Arbeitsaufwand von insgesamt 18.825 Stunden.

Auch die Jugendfeuerwehr Altach blickte anlässlich der Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück. Neben den zahlreichen Übungen, Schulungen und der Teilnahme an Diensten und Veranstaltungen, welchen viele Stunden Vorbereitungszeit vorausgegangen sind, nahmen die angehenden Feuerwehrmänner und Frauen letztes Jahr auch erfolgreich an verschiedenen Leistungsbewerben teil. Zudem war die Feuerwehr Altach vergangenes Jahr auch Austragungsort des jährlich stattfindenden Wissenstestes und so leisteten die Jugendlichen sowie das gesamte Betreuerteam ein Arbeitsaufwand von 4.186 Stunden. Und die gewissenhafte Jugendarbeit wird nicht nur durch den Mannschaftsstand der Jugendfeuerwehr, der derzeit bei 19 Personen liegt, bestätigt. Vergangenes Jahr konnten insgesamt sechs Personen von der Jugendfeuerwehr in den Aktivstand übertreten.