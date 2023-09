Feuerwehr rettet schlafendem Mann das Leben

Sein Leben dürfte ein Mann in Hard der Feuerwehr zu verdanken haben, nachdem diese ihn am Sonntag aus einer stark verrauchten Wohnung gerettet hat.

In den frühen Sonntag-Morgenstunden (24.09.2023), genauer gesagt um 02:35 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Ankergasse in Hard alarmiert.