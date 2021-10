Feuerwehr probte für den Ernstfall

Am vergangenen Wochenende lud die Ortsfeuerwehr Koblach zu ihrer jährlichen Herbstübung zum Feuerwehrhaus.

Koblach . Aktuell sorgen in Koblach rund 55 Feuerwehrmänner, und auch Frauen für die Sicherheit in der Bevölkerung. Während des ganzen Jahres finden laufend Weiterbildungen und Proben statt – ein Highlight ist dabei sicher stets die große Herbst-Abschlussübung.

Nachdem die Herbstübung im vergangenen Jahr leider abgesagt werden musste, folgten am vergangenen Samstag wieder zahlreiche Bewohner der Gemeinde und Interessierte der Einladung zur großen Abschlussübung zum Feuerwehrhaus. Im Vorfeld konnten dabei die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände besichtigt und ausprobiert werden und dazu gab es noch einen Rückblick auf die letzte Herbstübung aus dem Jahr 2019. In weiterer Folge rückte die Feuerwehrjugend an und erstickte in Windeseile mit Löschschaum eine in Brand geratene Wanne. Gekonnt gingen die Nachwuchskräfte dabei vor, rollten die Schläuche aus und innerhalb kürzester Zeit war der Brand auch unter Kontrolle.