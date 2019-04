Feuerwehr mit neuem Fahrzeug

Seit vergangener Woche besitzt die Feuerwehr Vandans ein neues Fahrzeug.

VANDANS „Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen MAN TGE 3.180 mit Automatikgetriebe, Allrad und Besatzungsmöglichkeit 1:8“, berichtet Kommandant Martin Mostböck. Mit der „Indienststellung“ wurde das alte KDF (Kommando-Funk Fahrzeug) nach 18 Jahren auf Grund starken Rostfraßes in die Feuerwehrpension geschickt und in einem offenen Bieterverfahren an einen Bastler nach Salzburg verkauft.