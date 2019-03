Feuerwehr MÃ¤der zog Bilanz

Die Ortsfeuerwehr Mäder blickte auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück.

Dabei mussten die Feuerwehrkameraden in Mäder zehn Mal Nachbarschaftshilfe bzw. Atemschutzfülleinsätze leisten, neun Mal bei Brandmeldemeldungen ausrücken, bei 15 technischen Hilfseinsätzen anrücken und vier Mal zu Brandeinsätzen. Insgesamt wurden so im vergangenen Jahr 10.600 Stunden für den Feuerwehrdienst aufgebracht, wobei ein Großteil davon auch für Schulungen und Ausbildungen investiert wurden.

Der Mitgliederstand bei der Mäderer Feuerwehr blieb dabei fast unverändert und zählte zum Ende des Jahres 2018 62 Personen. 47 davon beteiligen sich aktiv an der Vereinsarbeit, wobei auch drei weibliche Feuerwehrmitglieder im Team sind. Dazu konnten in diesem Jahr Kassian Krall und Karlheinz Kranz für 50 jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt und erhielten neben dem Dank des Kommandanten und den Präsenten der Feuerwehr von Seiten des Landes die Feuerwehrmedaille in Gold für 50 Jahre Dienst in der Feuerwehr.