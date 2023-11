Feuerwehr lud zum traditionellen Familienabend

Beim diesjährigen Familienabend der Ortsfeuerwehr Göfis wurden auch wieder Kameraden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.

In geselliger Runde trafen sich die ehrenamtlichen Mitglieder der Göfner Feuerwehr und konnten dazu auch Bezirksfeuerwehrinspektor Wolfgang Huber, Bezirksvertreter Markus Süß und Abschnittsfeuerwehrkommandant Martin Barwart im Carl-Lampert Saal begrüßen. Dazu überbrachte Thomas Lampert den Dank der Gemeinde an die Einsatzkräfte.

Die Familienabende der Feuerwehr Göfis werden auch immer dazu genutzt, Kameraden für ihre langjährige Mitgliedschaft zu ehren. So erhielt in diesem Jahr Werner Schöch, für 40 Jahre im Feuerwehrdienst, die Feuerwehrmedaille in Silber. Für sein 50-jähriges Jubiläum erhielt Hans Schöch die Feuerwehrmedaille in Gold und bereits vor 70 Jahren trat Anton Amann der Göfner Feuerwehr bei – dafür erhielt er ein Ehrengeschenk des Landesfeuerwehrverbandes. In weiterer Folge wurde Erich Breuss für seine langjährige Tätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt und im Anschluss fand der Familienabend mit netten Gesprächen und Rückblicke auf die verschiedenen Erlebnisse der letzten Jahre einen geselligen Abschluss. MIMA