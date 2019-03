Feuerwehr Jugend übergibt Friedenslicht Spende an Götzner für Götzner

Im Zuge der Friedenslicht Aktion im Dezember 2018 wurde von der Jugendfeuerwehr Götzis unter der Leitung von Florian Wackernell am Donnerstag, 7. März eine Spende in der Höhe von 3.150 Euro an den Verein „Götzner für Götzner“ übergeben.

Götzis. Auf dem Bild ein Teil der Mitglieder der Jungfeuerwehr Götzis mit Florian Wackernell, Philipp Palm und Philipp Bell sowie der Obfrau von „Götzner für Götzner“ Doris Klinger und Brigitte Loacker.

Die Jugendfeuerwehr Götzis verfügt derzeit über insgesamt 17 Mitglieder – davon zwei Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren. Die Feuerwehrprobe findet einmal wöchentlich jeweils donnerstags um 18 Uhr statt.