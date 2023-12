Feuerwehr im Dauereinsatz: Winterchaos auch in Hohenems

Schnee und Eis sorgten auch in Hohenems für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Umgestürzte und herab hängende Bäume blockierten die Straßen.

Achtung: Bitte auf Waldspaziergänge verzichten!

Die Stadt Hohenems bitte daher darum, vorerst auf Waldspaziergänge zu verzichten und auch Geh- und Spazierwege am Waldrand zu meiden. Der Schnee ist aktuell sehr nass, was die Belastung der Bäume erhöht! "Stellen Sie daher bitte Ihre eigene Sicherheit und die potentieller Einsatzkräfte in den Vordergrund", so der Appell der Stadt.