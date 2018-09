Feuerwehr Götzis feiert neues Einsatzfahrzeug

Die Freiwillige Feuerwehr Götzis hat es immer schon verstanden, Feste zu feiern. Am vergangenen Wochenende war das neue Einsatzfahrzeug der Grund, ein zweitägiges Fest zu organisieren.

Götzis Der Sonntag begann mit einer Festmesse in der Pfarrkirche St. Ulrich, die von Pfarrer Rainer Büchel, Kaplan Rosh Joseph Kalluveettil und Pastoralassistentin Katharina Hischer zelebriert wurde. Die musikalische Gestaltung lag in den Händen des Kirchenchores Götzis. Feuerwehrfrauen und –männer aus dem ganzen Land nahmen an der Festmesse teil. Auch Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Christian Gantner, Labg. Werner Huber, Landesfeuerwehrkommandant Hubert Vetter, Eugen Böckle sowie Bürgermeister Christian Loacker und Vizebürgermeister Clemens Ender ließen sich die Feierlichkeiten nicht entgehen.

Im Anschluss an die Festmesse wurde die neue Hubrettungsbühne vor der Kirche gesegnet. Der Götzner Feuerwehrkommandant Rainer Büsel betonte in seiner Ansprache, dass dieses Fahrzeug in Vorarlberg mit einer Länge von zehn Meter dreißig einzigartig sei und von allen Feuerwehren des Landes in Zukunft bei Bedarf genutzt werden kann. Auch Landesfeuerwehrkommandant Hubert Vetter, Bürgermeister Christian Loacker und Landeshauptmann Markus Wallner fanden überzeugende Worte und freuten sich über die Anschaffung des Hubretters, bevor die Schlüssel feierlich übergeben wurden. Der Festumzug von der Pfarrkirche zum Feuerwehrhaus im Moos wurde angeführt von der Gemeindemusik Götzis unter der Leitung von Markus Summer. Im Anschluss genossen zahlreiche Festgäste den Frühschoppen mit der Blaskapelle „Fluher Feuer“ und leckere Spezialitäten vom Grill. Für die jüngsten Besucher war ein tolles Kinderprogramm vorbereitet. VER