Feuerwehr Göfis wird zum Bezirkshochwasserstützpunkt

Neue Hochleistungspumpe feierlich gesegnet

Göfis. In den Jahren 1999, 2001 sowie 2005 wurde die Gemeinde Göfis von den diversen Hochwasserereignissen schwer getroffen. Nun wird die Gemeinde zum offiziellen Hochwasserstützpunkt des Bezirks Feldkirch und wird sich auch im ganzen Land im Unglücksfall an der Hilfe beteiligen. Durch Mittel aus dem Katastrophenfonds des Landes Vorarlberg wurde dazu eine neue effiziente Pumpe angeschafft, welche bei Bedarf rund 4000 Liter Wasser pro Minute absaugen kann. „Inklusive Schlamm und Kies“, wie Kommandant Ingo Valentini im Rahmen der feierlichen Einsegnung betonte. Ohne dies wäre der neue Stolz der Göfner Florianijünger meist wirkungslos. Eingesetzt werden soll die neue Pumpe, die in dieser Form auch vom deutschen THW verwendet wird, vor allem bei Großereignissen in Firmen, Tiefgaragen und Unterführungen, ein Einsatz in Privathäusern ist aber auch jederzeit möglich. Flexibilität war auch einer der wichtigsten Punkte bei den Überlegungen zur Anschaffung, so kann das neue Gerät auch per Hubschrauber transportiert werden.