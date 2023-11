Feuerwehr Fraxern – Verleihung der Ehrenmitgliedschaft für insgesamt 340 Jahre Aktivstand

Sechs Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fraxern durften am vergangenen Samstag im Jakob-Summersaal, aus den Händen von Kommandant Bernd Nachbaur und seinem Stellvertreter Joachim Ender, die Urkunde der Ehrenmitgliedschaft entgegennehmen.

Kdt. Bernd Nachbauer sparte nicht mit Lob und Anerkennung für die Geehrten. So erklärte er in seiner Rede folgendes: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man über eine so lange Zeit, alle über fünf Jahrzehnte, aktiv bei der Feuerwehr dabei ist. Mit eurem Einsatz habt ihr maßgeblich an der Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr Fraxern mitgewirkt und tut es immer noch. Eure zahlreichen Probenbesuche, euer Dabeisein bei sämtlichen Veranstaltungen, seien es kirchliche Anlässe oder Feste, wo eure Hilfe gebraucht wird, macht euch zu großartigen Vorbildern“.