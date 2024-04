Feuerwehr feierte neues Einsatzfahrzeug

Am vergangenen Wochenende wurde das neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Mäder gesegnet.

Mäder . Nach 32 Jahren treuer Dienste musste die Feuerwehr Mäder kürzlich ihr altes Tanklöschfahrzeug verabschieden und durfte ein neues Einsatzfahrzeug in den Dienst stellen. Der „alte Tank“ wird dazu in Moldawien sein zweites Leben beginnen.

Mit einer großen Party wurde das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Mäder am vergangenen Wochenende „begrüßt“ und zahlreiche Besucher folgten der Einladung. Zusammen mit den Partyjägern und DJ BnB wurde das neue Fahrzeug gebührend gefeiert, das Festzelt, die Weinlaube und die Bar beim Feuerwehrhaus waren am Samstag Abend rappelvoll.

Am Folgetag folgte die Segnung des brandneuen Tanklöschfahrzeuges in der Pfarrkirche Mäder. Trotz des regnerischen Wetters ließen es sich zahlreiche Bürger und auch viele Florianijünger aus der Nachbarschaft nicht nehmen, diesen besonderen Tag mit den Feuerwehrkameraden Mäder zu feiern. Unter den Gäste durfte Kommandant Alexander Hämmerle auch Landeshauptmann Markus Wallner, Bürgermeister Daniel Schuster und die Gemeinderäte, sowie Vertreter des Landesfeuerwehrverbands wie den Verbandsvorsitzende-Stellvertreter Andreas Hosp, Bezirksfeuerwehrinspektor Wolfgang Huber und Abschnittsfeuerwehrkommandant Gerhard Girardi bei diesem besonderen Festakt begrüßen.

Nach der Segnung gingen die Feierlichkeiten mit einem gemütlichen Frühschoppen im Festzelt weiter. Zusammen mit den Strawanzern war es ein perfekter Abschluss eines großartigen Wochenendes. Abschließend wollte Alexander Hämmerle noch einen Dank los werden. „Ein riesengroßes Dankeschön geht an die Gemeinde Mäder und alle politischen Vertreter, ohne deren Unterstützung und Verständnis für unsere Arbeit die Anschaffung des modernen Fahrzeugs nicht möglich gewesen wäre. Auch der Bevölkerung von Mäder möchten wir danken. Eure Unterstützung und das Vertrauen in uns, motiviert uns jeden Tag aufs Neue“, so der Feuerwehrkommandant. MIMA