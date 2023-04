Feuerwehr ehrte verdiente Mitglieder

Mit einem Ehrenabend dankte die Feuerwehr Weiler ihren Mitgliedern für den Einsatz in der Gemeinschaft.

Dazu hoben sowohl Bürgermeister Dietmar Summer wie auch Wolfgang Huber in ihren Ansprachen den hohen Stellenwert der Freiwilligen Feuerwehr hervor und dass es auch genau so wichtig ist, für den Einsatz in der Gemeinschaft Danke zu sagen. Dabei ist Wolfgang Huber überzeugt, dass auch die Lebenspartner der Feuerwehrkollegen mit ihrem Verständnis für die vielen Proben, Schulungen und Einsätze einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Bürgermeister Summer ging in seiner Ansprache nochmals auf den enormen Einsatz mit unzähligen Stunden bei der Beschaffung der neuen Feuerwehrfahrzeuge ein und dankte insbesondere Heinrich Lampert für sein Wissen und Können, welches er beim Bau der Fahrzeuge einbrachte.