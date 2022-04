Feuerwehr ehrt verdiente Florianijünger

Schon seit insgesamt 70 Jahren halten die beiden ausgezeichneten Einsatzkräfte Werner Ganahl und Daniel Dönz der Schrunser Feuerwehr ihre Treue.

Im Pfarrheim St. Jodok in Schruns wurde im März Daniel Dönz für 25-jährige Mitgliedschaft zur Ortsfeuerwehr Schruns geehrt und mit der Verdienstmedaille in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Zudem wurde Werner Ganahl – in Anerkennung seiner Verdienste in der Feuerwehr – zum Ehrenmitglied ernannt. Werner Ganahl trat der Ortsfeuerwehr vor 45 Jahren bei; davon übte er zwölf Jahre die Funktion des Vizekommandanten aus. Die Ehrungen fanden im Rahmen der 138. Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr statt.