Feuerwehr blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Lustenau wurde auf das herausfordernde Jahr mit vielen Einsätzen zurückgeblickt.

Durch das rasche Eintreffen der Feuerwehr an den verschiedenen Einsatzorten konnten insgesamt 25 Personen gerettet werden. „Das sind erfreuliche Zahlen, wenn wir durch unsere Hilfe in Not geratene Menschen retten können“, so Hämmerle.