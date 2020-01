Feuerteufel treibt in Altach sein Unwesen

Altach - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch in Altach vier Altpapiercontainer und einen Abfallbehälter angezündet.

Ein bislang unbekannter Täter begab sich in der Nacht auf Mittwoch in der Bahnstraße in Altach zu einer Altpapier-Sammelstation und zündete diese an. Beide am Sammelplatz befindlichen Container wurden durch den Brand gänzlich zerstört.