Feuerlöscherüberprüfung in Lochau

Feuerlöscher müssen im Fall des Falles funktionieren!!

Am Freitag, den 11.06.2021 von 9-12 Uhr und von 13-18 Uhr sowie am Samstag, den 12.06.2021 von 8-12 Uhr, können alle Einwohner ihre Feuerlöscher von einer Fachfirma kontrollieren lassen. Die regelmäßige Überprüfung der Feuerlöscher dient der eigenen Sicherheit und kann an diesen Tagen unkompliziert beim Feuerwehrhaus in Lochau durchgeführt werden.