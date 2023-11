Feuerlöschen will geübt sein

Die Feuerwehr Lustenau hat bei der diesjährigen Feuerlöscher-Überprüfung ein zusätzliches Löschtraining für die Bevölkerung angeboten.

Lustenau Knapp 400 Feuerlöscher wurden am Samstag von der Bevölkerung ins Feuerwehrhaus zur jährlich stattfindenden Feuerlöscher-Überprüfung gebracht. „Der Zulauf ist sehr gut. Dieses Jahr haben wir wieder viele neue Interessenten verzeichnen können, die sich einen Feuerlöscher für ihr Eigenheim zulegten“, so Alexander Kopf von der Feuerwehr. Bei einem aufkommenden Brand ist es ratsam das Feuer mit einem Feuerlöscher in Schacht zu halten, bis die Feuerwehrleute eintreffen. Doch mit einem eigenen Löscher zu Hause ist es noch nicht getan: „Wir bieten heute erstmals ein eigenes Löschtraining für jene an, die gerne einmal mit dem Feuerlöscher umgehen wollen“, erklärte Christopher Laurent. Denn, nur wer weiß, wie ein Löscher zu bedienen ist, kann im Ernstfall richtig handeln.

Hemmschwelle überwinden

„Es ist wichtig ins Brandgut zu sprühen und dabei die Windrichtung zu beachten“, so Christopher Laurent. Er bediente gemeinsam mit seinem Kollegen die gasbetriebene Trainingsanlage und weiß, dass jeder eine gewisse Hemmschwelle vor dem Feuer hat. „Die Hemmschwelle muss überwunden werden.“ An der Löschtrainingsstation informierten die Feuerwehrmänner über die verschiedenen Arten von Bränden. „Gerade bei Ölbränden in der Küche ist es wichtig zu wissen, dass niemals mit Wasser gelöscht werden darf. Dafür eignet sich entweder ein Topfdeckel oder eine Löschdecke“, so Laurent.

Gefährliche Situation mit Dosen

Wie gefährlich ein Haarspray im Feuer werden kann, konnten die Zuseher am Samstagvormittag sehen. Dafür wurde eine Spraydose mit einer Schutzvorrichtung ins Feuer gestellt, die dann mit einem lauten Knall explodierte. „Wir möchten die Menschen sensibilisieren und ihnen zeigen, dass es zu gefährlichen Situationen im Feuer kommen kann“, so Laurent.

Feuerlöscher auf Funktion überprüft