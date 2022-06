Feuer und Stimme im Lungau

Der Hohenemser Chor JOY begab sich auf Ausflug nach St. Michael zum Chorfestival.

Hohenems. „Um es vorwegzunehmen, alle Singenden und Musizierenden unseres Chors haben im Lungau Feuer und Stimme gespürt – Feuer im Herzen für das Singen und Stimme beim gelungenen Gesang bei unseren zwei Konzerten“, lautete das begeisterte Resümee von Chorleiter Jürgen Waibel nach der Rückkehr des diesjährigen Chorausfluges.

Intensive Vorbereitung

Letzte Woche reiste eine erwartungsfrohe „JOY-Schar“ unter der Leitung des Chorleiters und Obmanns Jürgen Waibel nach St. Michael im Lungau, um am Chorfestival „Feuer und Stimme“ teilzunehmen. Der Chor hatte sich intensiv auf die zwei Konzerte vorbereitet und wollte das Ländle mit schönem Gesang gut präsentieren und vertreten. Nach der langen Fahrt wurde der Hohenemser Chor vom „Fest-Götte Peter“ in Empfang genommen, um gleich im Anschluss am Eröffnungsakt teilzunehmen. Mit dem Lied „In Vorarlberg“ stellten sich die Hohenemser gleich einmal stimmgewaltig vor.

Tags darauf stand auf dem Hausberg von St. Michael, dem Speiereck, eine Bergandacht auf dem Programm. Die knapp 1400 Höhenmeter bewältigte die Gruppe nach einer langen Nacht mit viel Gesang dann doch lieber per Gondel. Am Nachmittag war es schließlich so weit: Das erste Konzert wurde im prachtvollen Ambiente der Wallfahrtskirche St. Leonhard abgehalten und am Abend wurde die Pfarrkirche Unternberg beim zweiten Konzert musikalisch von den Sängerinnen und Sängern aus Vorarlberg beschallt. In beiden Kirchen zeigte der Chor JOY, dass er das Erlernte perfekt umsetzen konnte und begeisterte eine zahlreiche Zuhörerschar. „Mit unserem schönen Gesang und unserer Freude am Singen mussten wir uns auch vor den vielen teilnehmenden Chören aus ganz Österreich und Deutschland nicht verstecken“, zeigte sich Jürgen Waibel stolz.

Den Abschluss eines gelungenen Wochenendes bildete am letzten Tag dann noch der große Festakt mit Festumzug bei strahlendem Sommerwetter. Dabei herrschte nicht nur Freude bei den Verantwortlichen des Chorfestivals – auch alle Teilnehmenden, insbesondere die „JOY´ler“ aus Ems genossen noch einmal das gemeinsame Singen und Miteinander.

Neue Mitglieder willkommen