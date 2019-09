Feuer und Flamme für Floriani

„Reiseziel Museum“: Vorarlberger Museumswelt begeisterte mit Spritzwand und Leiter

FRASTANZ Am ersten Septembersonntag hieß es auch heuer für alle Familien wieder zum letzten Mal „Ab ins Museum!“. Insgesamt 43 Vorarlberger, Liechtensteiner und St. Galler Museen öffneten ihre Türen – und natürlich auch die Vorarlberger Museumswelt in Frastanz.

Beim Programm „Feuer und Flamme“ der Vorarlberger Museumswelt blieb kein Auge trocken: Alle wollten mit Hubsteiger oder Drehleiter in schwindelerregende Höhen steigen, um das Landesfeuerwehrmuseum und ganz Frastanz von oben zu betrachten. Besonderes Interesse weckten die verschiedenen technischen Geräten der Feuerwehr. Bei allen kleinen Reiseleitern und Reiseleiterinnen mit ihren bunten Reiseköfferchen war

auch der Einsatz an der Pumpe und an der Spritzwand gefragt. Mit viel Engagement und unermüdlichem Einsatz erhielten alle eine offizielle Urkunde als Löschmeister.